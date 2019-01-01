ذوب آهن يتصدر مجموعته بالفوز على الوصل الإماراتي

هل يكرر ذوب آهن الانتصار في مباراة الجولة الرابعة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تلقى فريق نادي الوصل خسارة من نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب زعبيل بنادي الوصل، ببطولة دوري أبطال آسيا.

تقدم الوصل بالهدف الأول عن طريق اللاعب كايو كريا بالدقيقة 15، بعد استلام الكرة داخل منطقة الجزاء بشكل رائع، ليسددها على يسار حارس المرمى.

وتعادل ذوب آهن في الدقيقة 16 عن طريق رأسية لعبها كريستيان أوساجونا في مرمى الفريق الإماراتي.

سييرا "مدرب الاتحاد": لا نفكر حاليًا في مواجهة النصر، وكامل تركيزنا منصب على مباراة لوكوموتيف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وغير نادم على اختيارات القائمة الآسيوية 🗣️ pic.twitter.com/j3Y5tWje0U — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 8, 2019

وتقدم أمير أرسلان بالهدف الثاني لفريق ذوب آهن الإيراني، في الدقيقة 35 من زمن المباراة، بعد تسديدة اصطدمت في دفاعات الوصل لتغير اتجاهها في المرمى.

وسجل الهدف الثالث لفريق ذوب آهن الإيراني، بالدقيقة 86 من زمن المباراة، بعد تصويبة أرضية صاروخية للاعب حامد بوحمدان، من خارج منطقة الجزاء.

ذوب آهن رفع رصيده للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد الوصل عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.