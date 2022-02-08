ذهبي النصر: الهلال يتلاعب بالأنظمة ويتجاوز كل الخطوط الحمراء

هاجم عبد اللطيف الشثري؛ العضو الذهبي بنادي النصر السعودي، مسؤولي نادي الهلال، مؤكدًا أنهم يتعاملون بعنترية، مشددًا على سلامة موقف العالمي في أزمة محمد كنو؛ لاعب وسط الزعيم.

النصر يشكو كنو والهلال:

لاعب الوسط دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم بيناير الماضي، قبل أن ينجح ناديه في إقناعه بالتجديد بعدها بفترة.

تجديد كنو للأزرق لم يتم بسهولة، إذ أن اللاعب في البداية كان رافضًا لعدم حصوله على بعض من مستحقاته المالية بعقده القديم.

وخلال فترة رفض اللاعب التجديد للهلال، قام بالتوقيع على عقد انتقاله للنصر السعودي بالفعل، ليورط نفسه بالتوقيع لناديين في آن واحد، حتى قام النصر بتقديم شكوى رسمية ضده للجهة المسؤولة وفي انتظار إصدار القرارات.

"الهلال تجاوز كل الخطوط الحمراء"

قال الشثري، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": " قضية كنو واضحةٌ وضوح الشمس، واللائحة لا تحتاج إلى قانوني مخضرم لتفسيرها، وأي خريج قانون يستطيع الحكم في القضية. موقف النصر سليم تمامًا. ما حصل هو استهتار واضح من الهلال، وتلاعب بالأنظمة، وعدم احترام للقانون واللوائح".

وأضاف: "الإخوة في الهلال يعلمون علم اليقين أن كنو وقع للنصر، ومع ذلك لم يحترموا الأنظمة، ولم يتصرفوا بحضارية، وأساؤوا بهذا التصرف غير المسؤول، وشخصيًا أنا ضد مثل هذه التصرفات من أي جهة كانت، وهي مرفوضة تمامًا من كل مَن يعشق رياضة وطنه، ولديه غيرة على سمعتها، ويجب على الجميع احترام الأنظمة، فهي التي تحدد علاقات الناس ببعضهم، واحترامهم للآخرين وكرامتهم، وعدم اعتماد “العنتريات” و”العنجهيات” وسيلة للتعامل".

واختتم: "هؤلاء هل يعتقدون أن ناديهم محمي؟ ثم أين اتحاد كرة القدم ولجنة الاحتراف من هذا الاستهتار بالأنظمة؟ ولماذا التأخير في معاقبة مَن تجاوز كل الخطوط الحمراء؟!".

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