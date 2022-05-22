ذهبي النصر السابق للجمهور: استحلوا .. أنتم فشلتوني بين العربان!

هاجم سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، بعض جمهور العالمي وإعلامه، مطالبًا إياهم بالشعور بالخجل تجاه موقفهم مع الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية.

فرحة نصراوية بخسارة الهلال للكأس:

على مدار اليومين الماضيين، ابتهجم جمهور العالمي وإعلامه بخسارة الهلال لكأس خادم الحرمين الشريفين.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام الفيحاء في النهائي، بركلات الترجيح 3-1، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

عقب هذه المباراة، ملأ إعلام النصر مواقع التواصل الاجتماعي فرحًا، ومنهم أبو هداية، الذي رغم انتمائه للعالمي إلا أنه يشجع الاتحاد لحصد لقب الدوري المحلي على حساب الهلال، في ظل انحصار المنافسة بينهما بشكل كبير.

ما هي رسالة آل مغني للنصراويين؟ وما دخل أبو هداية؟

ذهبي العالمي السابق لم يعجبه مساندة جمهور العالمي لأبو هداية في سخريته من خسارة الزعيم، مؤكدًا أن سخر من قبل عديد المرات من النصر كذلك، لذلك لا يستحق مساندة جماهيره.

ويشعر آل مغني بالحرج من تصرفات جمهور النصر، مؤكدًا أنه صاحب مكانة اجتماعية كبيرة، لكن هذه التصرفات تؤثر عليه.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبو هداية سنوات وهو يغرب ضد النصر، له أكثر من 2000 تغريدة كلها ضد النصر وجماهيره، قلب على الهلال بتغريدات معدودة، إلي مؤيد تغريداته بعض جماهير النصر وبعض إعلامه".

وأضاف: "اخجلوا شوي استحوا، أنا رجل نصراوي لي مكانتي الاجتماعية، فشلتوني بين العربان".

ابو هداية

سنوات وهو يغرد ضد النصر

له اكثر من ٢٠٠٠تغريده كلها ضد النصر وجماهيره

قلب على الهلال

بتغريدات معدوده

الي مؤيد تغريداته

بعض جماهير النصر وبعض اعلامة

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

اخجلوا شوي استحوا

انا رجال نصراوي

لي مكانتي الاجتماعية

فشلتوني بين العربان 🤷‍♂️🤷‍♂️ — سعد آل مغني (@saadalmughni) May 22, 2022

يذكر أنه كان قد تم فصل آل مغني من العضوية الذهبية للنصر، في عهد المجلس السابق برئاسة صفوان السويكت، نظرًا لتغريداته المهاجمة للنادي والمنتقدة لتصرفات المجلس.

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