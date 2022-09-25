"ذلك المطلوب منه .. حمدالله لن يُعوض الاتحاد أبدًا عما فعله به"

حمدالله يستعد لمواجهة فريقه السابق في الدوري السعودي

يرى الناقد الرياضي خالد البدر أن عبد الرزاق حمدالله نجم الاتحاد يُحاول جعل الجميع يشعرون بأنه مرتاح نفسيًا ولا يُعاني من أي مشاكل أو ضغوطات، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع ناديه أبدًا عما فعله به الموسم الماضي.

الهداف المغربي يستعد حاليًا لمواجهة فريقه السابق، النصر، في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي، وذلك في ملعب مرسول بارك يوم الأحد القادم.

البدر وخلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أكد أن حمدالله مازال متأثرًا من شكوى النصر ضده والقضية المثارة حاليًا في مركز التحكيم الرياضي بعد استئناف الاتحاد ضد الحكم على اللاعب بواسطة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالإيقاف لـ4 أشهر.

وأضاف "حمدالله ومن خلال تغريداته ومنشواراته على السوشيال ميديا يُحاول أن يجعل الآخرين يشعرون بأنه بخير ومرتاح نفسيًا، لكن هذا غير صحيح وكل المؤشرات وكل ما يقوم به اللاعب يُظهر أنه يُعاني بسبب تلك القضية".

تابع "حمدالله هو النجم الأبرز في مباراة النصر والاتحاد، هو اللاعب الحدث لتلك المواجهة وكان يجب أن يتعامل بهدوء أكبر معها، لكنه كل يوم يخرج بتغريدة يعتقد أنها مستفزة ومثيرة للجدل وسوف تُعوض ما اقترفه من ذنب بحقه وحق ناديه الاتحاد".

Shahid Shahid

"مهما فعل حمدالله ومهما قدم وسجل وغرد وانتصر قانونيًا خارج الملعب لن يُعوض الاتحاد عن الدوري الذي حُرم منه بسببه وبسبب أخطائه وما فعله الموسم الماضي، حمدالله لن يُعوض الاتحاد عن الكارثة التاريخية التي فعلها بحق الاتحاد هو وإداريي النادي في الموسم الماضي".

أتم حول المطلوب من الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين في موسم واحد "ما يشفع لحمدالله الفترة القادمة من الموسم هو أن يتفرغ للملعب ويُنافس على لقب الهداف ويُثبت الاتحاد كأحد أضلاع المنافسة على اللقب هذا الموسم، اللاعب حال كان جاهز ذهنيًا وبدنيًا فهو نجم كبير وخطير على المستوى الفني".

ورغم رؤية الضيوف في استوديو الحصاد الرياضي أن الصورة التي نشرها حمدالله عبر تويتر عادية ولا تحمل أي استفزاز، إلا أن البدر أكد أن حمدالله يعتمد أنه بها سيصنع الجدل ويُثير استفزاز النصراوية.

يُشار إلى الاتحاد يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط وفارق نقطتين عن الهلال والشباب في الصدارة، فيما يقبع النصر في المركز الرابع بـ9 نقاط..

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