ذكرى كارثة هيلزبره: ماذا حدث لجمهور ليفربول منذ 30 عاماً؟

يأخذكم جول في جولة قصيرة للتعرف على بعض خبايا كارثة هيلزبره والتي حدثت في شيفيلد منذ ما يقرب من 30 عاماً وراح ضحيتها 96 من مشجعي فريق ليفربول

مر يوم الأثنين الماضي الموافق 15 أبريل ما يقرب من ثلاثين عاماً على ذكرى كارثة هيلزبره التي وقعت في 1989 وراح ضحيتها حوالي 96 من مشجعي فريق ليفربول مع إصابة المئات بسبب تدافع الجماهير في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي جمعت آنذاك بين الريدز ونوتينجهام فورست على ملعب هيلزبره معقل فريق شيفيلد وينزداي.

نجح جمهور ليفربول في تحقيق العدالة أخيراً في 2016 بعد أن تم الاعتراف رسمياً من قبل المسئولين في إنجلترا بأن محبي الريدز لم يكونوا مسئولين عن الكارثة بأي حال من الأحوال وذلك على عكس إدعاءات شرطة جنوب يوركشاير وصحيفة ذا صن عقب الحادثة حيث أُثبت في ما بعد أن كل ما قيل من طرفهم كان عبارة عن محض افتراء.

بعد ثلاثين عاماً من الكارثة، يأخذكم جول في جولة قصيرة للتعرف على ما حدث في هذا اليوم وما هي أسباب الواقعة، لماذا كان من المهم للعدالة أن تتحقق ولو بعد حين؟

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ماذا حدث في كارثة هيلزبره؟

وقعت حادثة هيلزبره في 15 أبريل من عام 1989 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتينجهام فورست على ملعب هيلزبرة الخاص بفريق شيفيلد وينزداي الذي شهد أفجع كارثة في تاريخ كرة القدم البريطانية وفي كرة القدم أيضاً بعد أن راح ضحيتها حوالي 96 من مشجعي الريدز وأصيب ما يقرب من 770 آخرين بسبب التدافع الشديد نتيجة الازدحام في مدرجات الحُمر.

عقب الكارثة قامت الشرطة وصحيفة ذا صن بإلقاء اللوم على جمهور ليفربول واتهمتهم لالتسبب في الاضطرابات في ما بينهم في المدرجات في حين أن المشاكل الحقيقية كانت قد تكمن في قرارات التنظيم والتعامل السئ للغاية من جانب شرطة يوركشاير والتي فشلت فشلاً ذريعاً في احتواء الموقف وهو ما زاد الطين بلة.

بعد 28 عاماً أشرقت الشمس بوضوح وظهرت الحقيقة كاملةً وتم تبرئة جمهور ليفربول من تحمل مسئولية الفاجعة وتم إلقاء اللوم على الشرطة بسبب التقصير في تنظيم الجماهير أثناء المباراة وكذلك تم توجيه أصابع الاتهام إلى سيارات الإسعاف بسبب عدم قدرتها على التخفيف من حدة الكارثة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين.

ما هي الأسباب وراء كارثة هيلزبره؟

تحولت ظهيرة يوم مشمس ومشرق في 15 أبريل من عام 1989 إلى كارثة مفجعة بعد أن توفى 96 من مشجعي ليفربول في حادثة هيلزبره الشهيرة حيث دفع هؤلاء الجماهير حياتهم ثمناً لتعلقهم الشديد بفريقهم ورغبتهم في متابعة مباراته في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نوتينجهام فورست ولكن الشغف منقطع النظير لم يكن السبب الوحيد للوفاة.

تسببت العديد من الأخطاء التي ارتكبها المشرفون على المباراة في وقوع الكارثة والتي استمرت لسنوات طويلة بسبب تستر الشرطة على بعض الأسرار لمحاولة إخفاء أدلة إدانتهم ولكن ملاحقة جمهور ليفربول لهم حتى تحققت العدالة لهم ترك بصمة لن تُمحى أبداً في تاريخ كرة القدم البريطانية وسيكون درساً ملهماً للعالم أجمع.

بدأت تراجيديا هيلزبره بعد أن اندفع المئات من جمهور ليفربول إلى المدرج الخاص بهم الذي يدعى "ليبينجز لين" وكان من الواضح أن الاكتظاظ سيتسبب في مشكلة مع ارتفاع أعدد الجمهور، على الرغم أن ظابط الشرطة كان يراقب الراديو في غرفة التحكم وطلب تأجيل المباراة للتأكد من أن المشجعين دخلوا أرض الملعب بسلام ولكن طلبه قوبل بالرفض.

واصل المشجعون التدفق إلى ملعب هيلزبره بأعداد كبيرة ومع عدم تدخل الشرطة لوقف هذا التدفق ودخول المزيد من الأشخاص إلى المدرجات زاد الضغط على هؤلاء المتواجدين بالفعل وشغلوا كل المساحة المتاحة الممكنة عندما بدأ المشجعون يتساقطون على بعضهم البعض حاول آخرون الهروب من الحشد إلى أرض الملعب، وعندما أصاب بيتر برادسلي إطار المرمى ارتفع الحشد إلى الأمام مما أدى إلى تصادم المشجعين في مدرجات "ليبينجز لين" في الجزء الأمامي من المنصة.

مرت حوالي خمس دقائق على الثالثة ظهراً عندما أطلق حكم المباراة صافرته من أجل إيقاف المباراة بعد أن شاهد العديد من المشجعين يتسلقون السور وآخرون يحاولوا الفرار من الزحام إلى أرض الملعب ونجح بعضهم في النجاة بحياته ولكن هناك من اختنق بسبب الاكتظاظ وسمعت لجنة التحقيق في ما بعد أن المشجعين المحاصرين تم الضغط عليهم بإحكام حتى ماتوا بسبب الاختناق الضاغط أثناء الوقوف.

لم يتمكن ظباط الشرطة، مراقبو المباريات، وخدمات الإسعاف من السيطرة على الموقف بينما حاول المشجعون الفرار من المدرجات من أجل إنقاذ غيرهم على الرغم من صعوبة الموقف والارتباك الشديد في المدرجات، وإدراكاً لحدوث خطا ما ركض كبير ظباط الشرطة المسئولين عن تأمين المباراة "روجر جرينود" إلى أرض الملعب لجذب انتباه "راي لويس" لإيقاف المباراة.

تم جذب المشجعين الآخرين إلى بر الأمان من قبل زملائهم المتواجدين في مدرجات "ويست ستاند" وتمكن 14 فقط من 96 مشجعاً الذين أصيبوا بجروح قاتلة من الوصول إلى المستشفى وقامت شرطة يوركشاير بإلقاء اللوم على مشجعي ليفربول وتم اتهامهم بأنهم تسببوا في وفاة زملائهم بحجة أنهم كانوا غير متعاونين، وصلوا متأخرين ودخلوا إلى الملعب بشكل عنيف.

ماذا تعني العدالة للـ96 مشجعاً؟

يرمز JF96 إلى مطالبة جمهور ليفربول بالعدالة لضحايا كارثة هيلزبره بعد الكثير من الافتراءات ضدهم والتي تسببب فيها كلا من جريدة ذا صن وشرطة جنوب يوركشاير والذي استفز محبي الريدز بشكل كبير ودفعهم لعدم التوقف عن البحث عن حقوقهم مهما طال الزمان

في أعقاب الكارثة نشرت ذا صن قصة كاذبة على الصفحة الأولى تتدعي فيها أن مشجعي ليفربول كانوا مسئولين عن المأساة وتم اتهامهم بالسكر، التبول على الجثث وسرقتها!! وهو ما خلق عداوة لن تنتهي بين جمهور الفريق والصحيفة التي باتت مشهورة بأنها تنشر الأكاذيب فقط منذ تعليقاتها على فاجعة هيلزبره.

بناءً على ذلك قام الأصدقاء، العائلات والمشجعين بحملات على مدار السنوات الأخيرة من أجل الكشف عن الحقيقة ونفي كل هذه الأكاذيب بشكل رسمي وفي 2016 نالت جماهير ليفربول ما كانت تبحث عنه وتتمناه على مدار 28 عاماً وتم إتهام الشرطة بالتقصير في تنظيم المباراة وأنها كانت السبب الرئيسي وراء الكارثة.

ماذا حدث في تحقيق 2016 بخصوص كارثة هيلزبره؟

في 2016 أظهر التحقيق الأخير براءة جمهور ليفربول من جميع التهم المنسوبة إليه، بعد أن قضت هيئة المحلفين بأن مشجعي الفريق قُتلوا بشكل غير قانوني بسبب عدم التنظيم والاهمال من قبل الشرطة وخدمات الإسعاف لأداء مهام وظيفتهم، كما أضافت التحقيقات أن تصميم ملعب هيلزبره ساهم في الازدحام بهذا الشكل وأن الجماهير ليست مسئولة عن هذه الظروف أبداً.

تم إدانة "دوكنفيلد" قائد الشرطة " في هذه المباراة ورئيس الشرطة السابق السير نورمان بيتيسون وأربعة أشخاص آخرين بارتكاب جرائم تتعلق بالمأساة ورفضت هيئة المحلفين الاتهامات التي تقول أن مشجعي ليفربول هم المسئولون عن الوفيات، بل أنهم اكتشفوا أن أي سلوك من جانبهم كان قد ساهم في السيطرة على الحشود بالإضافة إلى محاولاتهم لإنقاذ زملائهم.

بعد صدور الحكم قال قائد شرطة جنوب يوركشاير "ديفيد كرومبتون" أن قوته وبشكل لا لبس فيه قد قبلت حكم القتل غير القانوني بعد أن اتهمتهم هيئة المحلفين بتأخير الاستجابة المناسبة للطوارئ وعلقت قائلةً: كان هناك نقص في التنسيق، القيادة والسيطرة مما أدى إلى تأخير أو منع الاستجابات المناسبة وبالنسبة لخدمات الإسعاف التي كانت تدعى "ميتروبوليتان" ذكرت هيئة المحلفين أن الظباط فشلوا في التأكد من طبيعة المشكلة.