دي يونج ينكث بوعده مع برشلونة ويقترب من سان جيرمان

هل يرفض دي يونج ارتداء قميص برشلونة وينضم لسان جيرمان؟

تراجع فرانكي دي يونج، لاعب أياكس الهولندي، عن وعده بالانضمام لصفوف برشلونة مفضلًا ارتداء قميص باريس سان جيرمان الفرنسي.

التقارير الصحفية سبق وأكدت اقتراب دي يونج من برشلونة إلا أنّ اللاعب تراجع عن قراره.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ اللاعب تراجع عن خطوة الانضمام إلى برشلونة خوفًا من عدم الحصول على مقعد أساسي.

وأوضحت الصحيفة أنّ البلوجرانا قد يضم أدريان رابيو من باريس سان جيرمان مما يعني ازدحام خط الوسط وهو ما يقلق اللاعب الهولندي.

🗣️- يبدو أن دي يونج سيكسر أتفاقه الشفهي مع برشلونة للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما ذكرت التقارير الإسبانية.🗞️ pic.twitter.com/a2EJfCqZgf — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

وبحسب الصحيفة، فإنّ باريس سان جيرمان عرض على دي يونج مبلغ أكثر وضمان المشاركة أساسيًا وهو ما تسبب في تحويل وجهة اللاعب من كتالونيا إلى العاصمة الفرنسية.

ولم يتم حسم الأمر بصورة نهائية، إلا أنّ والد دي يونج سبق وأكد رحيل نجله في الصيف المقبل.