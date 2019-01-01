دي يونج ينتظر انضمام دي ليخت لبرشلونة

فرينكي دي يونج لاعب فريق برشلونة الحالي وأياكس السابق ينتظر انضمام مواطنه الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف يوفنتوس.

كشف النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب فريق أياكس السابق وبرشلونة الحالي عن رغبته في انضمام ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس لصفوف الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي يونج وأكد خلالها أن انضمام دي ليخت لصفوف يوفنتوس في الصيف الماضي لا يعني عدم وجود إمكانية للرحيل لبرشلونة.

وقال دي يونج: "لقد اتخذ قراره بالانضمام لصفوف فريق يوفنتوس، وبشكل عام هو يقدم مستويات طيبة هناك في إيطاليا".

وأضاف زميله السابق في أياكس: "كل هذا لا يعني على الإطلاق أنه لا يستطيع الانضمام لبرشلونة خلال سنوات قليلة مقبلة".

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وأكمل منتقدًا فريقه: "في بعض الأحيان تحدث الكثير من التغييرات للفريق وتجدنا نقدم مباراة جيدة للغاية ثم بعد ذلك تسأل نفسك أين ذلك الفريق، علينا أن نتحسن".

وأنهى تصريحاته حول مركزه مع برشلونة: "تنوعي وقدرتي على اللعب في أكثر من مكان يعد ميزة بالنسبة لي كما يقوم المدرب، حاليًا ألعب في وسط الملعب على الجانب الأيسر بسبب غياب أرتور".

جدير بالذكر أن دي يونج كان قد شارك في ٢٤ مباراة رفقة برشلونة هذا الموسم في كل البطولات وسجل هدف وحيد وصنع هدفين.