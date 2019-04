دي يونج يكشف سبب رفضه الانضمام إلى توتنهام

تعرف على تصريحات دي يونج حول مفاوضات توتنهام للتعاقد معه

كشف فرينكي دي يونج، لاعب أياكس الهولندي، عن العرض الذي قدمه توتنهام للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

دي يونج سوف ينضم إلى برشلونة في الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو بجانب الإضافات.

وقال دي يونج في تصريحات مع مجلة Four Four Two البريطانية: "في الصيف الماضي حاول توتنهام التعاقد معي ولكني رفضت وقتها".

وتابع: "العرض كان جيدًا وأحب مشروع فريق توتنهام كثيرًا والمدرب ماوريسيو بوتشيتينو القادر على تطوير الشباب، ولكني وقتها لم أشعر بالرغبة في التخلي عن أياكس".

⚪️سبيرز أصبح لديهم داعمًا كبيرًا 👊



( 📸 : IG\adele) pic.twitter.com/35HyfWgh4R — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

وأوضح: "كنت مصابًا وقتها ولم استقر على مركزي في خط الوسط ورأيت أنّ الأفضل عدم التعجل في القرار".

دي يونج قدّم مباراة رائعة مع أياكس وأقصى ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يحاول التعاقد مع ماتياس دي ليخت من أياكس بعد ضم دي يونج.