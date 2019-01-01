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دوري أبطال أوروبا

دي يونج يعلق على إصابته واحتمالية مشاركته أمام يوفنتوس

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الهولندي الشاب من عناصر أياكس الأساسية
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تتقاسم المعاناة بسبب الإصابات بين يوفنتوس الإيطالي، وأياكس الهولندي، قبل لقاء الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعاني كلا الفريقين من الإصابات التي ضربت أهم عناصر الفريقين في الوقت الحاسم.

وجاءت آخر إصابات أياكس، بخروج متوسط الميدان فرينكي دي يونج، من مباراة فيليم أمس بسبب الإصابة.

وخرج لاعب برشلونة المستقبلي، بسبب إصابة في الكاحل في الدقيقة 83، في مباراة شهدت عودة فريقه للصدارة مرة أخرى.

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وعلي دي يونج على إصابته: "أشعر بألم بسيط، لكن الأمر ليس خطيرًا، أفعل كل شيء من أجل التعافي وأنا أثق في أن كل سيكون بخير وسنقدم أفضل ما لدينا أمام يوفنتوس".

تصريحات اللاعب جاءت لفوكس سبورتس وهو يضع كيس ثلج على قدمه ومتحدثًا عن يوفنتوس: "من الصعب إقصائهم، أنه من المرشحين للفوز بلقب دوري الأبطال".

واختتم: "أنهم أفضل من ريال مدريد، وسنفعل كل شيء بشكل أكبر لعبور تلك المرحلة".

ويعاني يوفنتوس على الناحية الأخرى باحتمالية غياب رونالدو وإيمري تشان وكاسيريس ودوجلاس كوستا.

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