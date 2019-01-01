دي يونج يعترف: عدد من لاعبي برشلونة أقنعوني بالانضمام للبلوجرانا

دي يونج يكشف تواصله مع لاعبي برشلونة وسبب رفض عرض باريس سان جيرمان

كشف فرينكي دي يونج، لاعب أياكس، عن تواصل عدد من لاعبي برشلونة معه قبل التوقيع للبلوجرانا لإقناعه برفض عرض باريس سان جيرمان.

دي يونج انضم إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو بعقد لخمس مواسم يبدأ من يوليو المقبل.

وقال دي يونج في تصريحات صحيفة: "نعم تحدث معي عدد من لاعبي برشلونة وأقنعوني بالانضمام لهم، لكنني لن أكشف عن أي أسماء".

وتابع: "اخترت برشلونة لأنني أبحث عن مشروع رياضي رائع، كما أنّه حلمي منذ الطفولة وسعيد بأنني حققته".

إنتر تقدم بعرض ضخم لراكيتيتش من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل 😯

طالب راكيتيتش في أكثر من مناسبة بتمديد تعاقده الذي ينتهي في 2021 ورفع راتبه، الأمر الذي يرفض برشلونة الحديث فيه إلا بنهاية الموسم👀

هل تتوقعوا انتقاله قريبًا 🤔 pic.twitter.com/sdywatqpQe — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019

التقارير الصحفية أكدت أن ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، تواصل مع اللاعب وطلب منه الانضمام إلى النادي الكتالوني.

وأشاد لويس سواريز، مهاجم البلوجرانا، التعاقد مع دي يونج مؤكدًا أنّه صفقة المستقبل.

وكان برشلونة قد تعاقد مع مدافع تولوز جان توديبو وجيسون موريلو وبرنس بواتينج في يناير الماضي.