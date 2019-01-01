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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

دي يونج يعترف: عدد من لاعبي برشلونة أقنعوني بالانضمام للبلوجرانا

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(C)FC BARCELONA
دي يونج يكشف تواصله مع لاعبي برشلونة وسبب رفض عرض باريس سان جيرمان
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف فرينكي دي يونج، لاعب أياكس، عن تواصل عدد من لاعبي برشلونة معه قبل التوقيع للبلوجرانا لإقناعه برفض عرض باريس سان جيرمان.

دي يونج انضم إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو بعقد لخمس مواسم يبدأ من يوليو المقبل.

وقال دي يونج في تصريحات صحيفة: "نعم تحدث معي عدد من لاعبي برشلونة وأقنعوني بالانضمام لهم، لكنني لن أكشف عن أي أسماء".

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وتابع: "اخترت برشلونة لأنني أبحث عن مشروع رياضي رائع، كما أنّه حلمي منذ الطفولة وسعيد بأنني حققته".

التقارير الصحفية أكدت أن ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، تواصل مع اللاعب وطلب منه الانضمام إلى النادي الكتالوني.

وأشاد لويس سواريز، مهاجم البلوجرانا، التعاقد مع دي يونج مؤكدًا أنّه صفقة المستقبل.

وكان برشلونة قد تعاقد مع مدافع تولوز جان توديبو وجيسون موريلو وبرنس بواتينج في يناير الماضي.

 

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