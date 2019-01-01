دي يونج يطالب بالرحمة لمنتخب هولندا

فيرنكي دي يونج نجم وسط ملعب برشلونة وهولندا يؤكد على سعادته بالصعود لكأس الأمم الأوروبية ويطالب بتخفيف الانتقادات للطواحين.

أعرب النجم الهولندي فرنكي دي يونج عن سعادته بصعود منتخب بلاده لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة بعد مواجهتهم أمام أيرلندا الشمالية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وطالب من خلالها بتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للمنتخب الهولندي في الفترة الماضية عقب التأهل.

وقال دي يونج: "لم نصل لبطولة كبيرة منذ فترة بعيدة وتحقيق ذلك الصعود لكأس الأمم الأوروبية كان هدفنا ونجحنا فيه أخيرًا لذلك لا يجب أن ننتقد أنفسنا بشكل كبير".

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وأضاف: "خلال المباراة حصلت على الكرة بشكل أقل من المعتاد لكن لا بأس بذلك فهذا يعني حصول زملائي عليها لفترات أطول، ونحن نملك الكثير من النجوم الكبار هنا في الفريق".

وأكمل: "كنا سنحب أن نصعد للبطولة على رأس مجموعتنا لكن الأمر ليس له تلك الأهمية الكبرى، الأهم أننا نجحنا في تحقيق هدفنا بالصعود".

وكان دي يونج قد شارك بشكل أساسي في لقاء الأمس الذي كان بوابة عبور منتخب هولندا لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف وهو ما أنهى أمل المنتخب الأيرلندي الشمالي في الصعود للبطولة.