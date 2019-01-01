دي يونج يرد على تهنئة لاعبي برشلونة بعد إقصاء ريال مدريد

الهولندي سيكون خصمًا في الموسم المقبل للملكي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج، كأول لاعبي أياكس عقب الفوز على ريال مدريد.

وساهم متوسط الميدان الهولندي، في قيادة فريقه، لإقصاء بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وفاز ريال مدريد ذهاباً بنتيجة 2-1، ليقلب الفريق الهولندي الطاولة في الإياب بالفوز بنتيجة 4-1.

وكان السؤال الأهم من التلفزيون الهولندي للاعب عن هل تلقى تهئنة من لاعبي برشلونة الإسباني عقب نهاية اللقاء ليرد اللاعب الشاب: "مازالت لم أنظر إلى هاتفى حتى الآن".

دعونا نستعرض معكم أبرز خسائر الملكي في دوري الأبطال ⬇️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 5, 2019

ويمتلك اللاعب علاقة جيدة مع زملائه المستقبليين، كونه سينتقل لبرشلونة بدءًا من الصيف المقبل.

وأنضم اللاعب لصفوف برشلونة بعد توقيع عقود الانتقال مقابل 75 مليون يورو في الشتاء الماضي.