دي يونج: لم نلعب جيداً ولم أستحق الجائزة!

الهولندي ونقد ذاتي عقب الفوز على آرسنال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الجديد اعتقاده أن الفريق لم يلعب مباراة جيدة في فوزه بكأس خوان جامبر على حساب آرسنال 2-1.

وقال دي يونج عقب المباراة:"لم نلعب مباراة جيدة وأعتقد أننا كنا بحاجة لرفع معدل تدوير الكرة، والضغط أيضاً بعد خسارتعا".

وأضاف:"هناك اختلافات بين برشلونة وأياكس، الفريقان يهتمان بالاحتفاظ بالكرة ولكن في بقية العناصر الأمور مختلفة".

وعن فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس جامبر قال:"لم أستحقها".

وكان دي يونج قد أعلن انضمامه لبرشلونة في فبراير الماضي على أن يتم الانتقال بنهاية الموسم، ليكمل مع أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام توتنهام هوتسبر.