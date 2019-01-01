دي يونج: لم نلعب جيداً ولم أستحق الجائزة!
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أبدى فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الجديد اعتقاده أن الفريق لم يلعب مباراة جيدة في فوزه بكأس خوان جامبر على حساب آرسنال 2-1.
وقال دي يونج عقب المباراة:"لم نلعب مباراة جيدة وأعتقد أننا كنا بحاجة لرفع معدل تدوير الكرة، والضغط أيضاً بعد خسارتعا".
وأضاف:"هناك اختلافات بين برشلونة وأياكس، الفريقان يهتمان بالاحتفاظ بالكرة ولكن في بقية العناصر الأمور مختلفة".
وعن فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس جامبر قال:"لم أستحقها".
وكان دي يونج قد أعلن انضمامه لبرشلونة في فبراير الماضي على أن يتم الانتقال بنهاية الموسم، ليكمل مع أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام توتنهام هوتسبر.