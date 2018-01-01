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دوري أبطال أوروبا

دي يونج: لم أحسم مستقبلي ولعبت بصورة سيئة أمام بايرن ميونخ

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Getty
اللاعب الهولندي يتحدث عن مستقبله ورأيه في مستواه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نفى اللاعب الهولندي الشاب، فرانكي دي يونج، متوسط ميدان أياكس، توصله لاتفاق مع أي فريق للرحيل خلال الصيف المقبل.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رحيل اللاعب الهولندي، إلى باريس سان جيرمان مقابل 75 مليون يورو.

وقال دي يونج في تصريحات عقب مباراة بايرن ميونخ: "مستقبلي لا يزال مجهولًا، لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل سواء بالرحيل عن أياكس أو الاستمرار معه".

وتابع عن مستقبله: "كل شيء متاح، ولا يوجد قرار نهائي، هناك اهتمام من عدة أندية، أياكس يتحدث أيضًا مع أكثر من نادي، ثم معي ووكيلي، الأمر لا يعود لي، ولن أذكر أسماء الأندية".

وحول مباراة بايرن ميونخ أوضح دي يونج أنّ الفريق ظهر بصورة جيدة في الشوط الثاني ولكنّه لم يكن على المستوى المأمول في الشوط الأول.

واختتم: "لم ألعب مباراة جيدة ضد بايرن ميونخ، ارتكبت عددًا من الأخطاء وهذا أمر سيء، لكنني سأحاول التعلم وأن أقدم الأفضل في المستقبل".

 

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أياكس تعادل بنتيجة 3-3 مع بايرن ميونخ ليتأهل في المركز الثاني عن مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

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