دي يونج: لا أخشى المنافسة في برشلونة وميسي الأفضل

تعرف على تصريحات دي يونج حول جائزة الأفضل وطريقة لعب برشلونة

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أكد فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، أنّه لا يخشى المنافسة على مقعد أساسي في كتيبة البلوجرانا مؤكدًا أحقية ليونيل ميسي بالتتويج بجائزة الأفضل في العالم.

ميسي مرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا وينافس فيرجيل فان دايك من ليفربول وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وقال دي يونج في حوار مع صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية: "هناك الكثير من الأمور بحاجة للتحسن مثل التمريرات الطولية وكذلك التمرير للأمام في مناطق الخصم والتي ستسهل عملية تسجيل الأهداف".

وتابع: "العلاقة بين اللاعبين في غرفة الملابس رائعة للغاية وبدايتي معهم جميعًا كانت مميزة، أعتقد أنني لو تعلمت اللغة الإسبانية بصورة أسرع لربما تتحسن العلاقة أكثر من ذلك".

وحول المنافسة على حجز مقعد أساسي في تشكيل البلوجرانا، علّق صاحب الـ 22 عامًا: "لست قلقًا من المنافسة فهو أمر توقعته منذ التوقيع مع برشلونة وسوف أحاول تقديم أفضل ما لديّ لأجل الحصول على مقعد أساسي".

وأكد لاعب أياكس السابق أنّه يمتلك الـ DNA الخاصة ببرشلونة لأن المدرسة الكتالونية لا تختلف كثيرًا عن فريقه السابق موضحًا أنّ يوهان كرويف هو المرجع الكروي للفريقين.

واختتم: "لا أتوقع التواجد في حفل جائزة الأفضل في العالم ولكني أرى أن أن ليونيل ميسي هو من يستحقها أكثر من أي شخص آخر كمان أنّ فيرجيل فان دايك قدّم مستويات رائعة أيضًا الموسم الماضي. في تصوري جائزة الكرة الذهبية أهم من الأفضل".

دي يونج قد يخوض أول مباراة رسمية بقميص النادي الكتالوني مساء اليوم، الجمعة، ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.