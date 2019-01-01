دي يونج: كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في العالم

تعرف على تصريحات دي يونج بشأن كريستيانو رونالدو ومواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

أكد فرينكي دي يونج، لاعب أياكس الهولندي، صعوبة مواجهة يوفنتوس وبالأخص كريستيانو رونالدو والذي يعد بين أفضل اللاعبين في العالم.

قرعة دوري أبطال أوروبا وضعت أياكس في مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "منذ أن كنت بعمر 10 أو 12 عامًا وكريستيانو رونالدو بالفعل بين الأفضل في العالم. أتطلع كثيرًا للعب أمامه".

وتابع: "يوفنتوس هو المرشح الأبرز للفوز بالمباراة وكذلك البطولة، كما أنّ ريال مدريد كان مرشحًا أيضًا وتأهلنا أمامهم. سوف نبذل قصارى جهدنا".

تاريخ حافل لـ"برشلونة" في مواجهة الأندية الإنجليزية 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



فريق واحد فقط فشل البلوجرانا في الفوز عليه 🔻 pic.twitter.com/7Uoewdbc1i — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

لاعب برشلونة في الموسم المقبل أشار إلى أنّه شاهد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وعلم نقاط قوة البيانكونيري وصعوبة اللعب أمامهم.

واختتم: "من الجيد أننا لم نواجه برشلونة في القرعة لأنّ الأمر سيكون صعبًا عليّ في ظل علاقتي بالنادي".

دي يونج انضم إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو على أن يلعب مع الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.