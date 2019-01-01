دي يونج: كان بإمكاني فعل المزيد

الهولندي محبط عقب الخسارة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فرنكي دي يونج لاعب وسط منتخب هولندا عدم رضاه عما قدمه عقب الخسارة أمام البرتغال بهدف نظيف في نهائي دوري أمم أوروبا.

وقال دي يونج عقب المباراة:"كان بإمكاني فعل المزيد، لم أخلق الكثير من المساحات بين الدفاع والوسط".

وأضاف:"مباراة إنجلترا كانت صعبة، بعضنا لم يلعب مباراة منذ 3 أسابيع وفجأة اضطروا لخوض الوقت الإضافي في هذا المستوى المرتفغ".

وأوضح:"ولكن قد لا يكون هذا عذراً لأننا جميعاً محترفون. هذا ليس سبب خسارتنا، رغم أننا لم نكن جاهزين بنسبة 100%".

وتابع:"لقد أظهرنا قدرات فريقنا، لقد هزمنا بعض الفرق الكبيرة وحصلنا على الخبرة من نصف النهائي والنهائي، بالتأكيد علينا التأهل للبطولة الأوروبية أولاً (اليورو) ثم نحاول أخذ تلك الخبرة إليها".

يذكر أن الطواحين سقطوا بهدف جونسالو جيديش في الدقيقة 60 بعد تمريرة حاسمه من برناردو سيلفا.