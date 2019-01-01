دي يونج: في برشلونة طلبوا مني إقصاء ريال مدريد

دي يونج يتحدث عن مشاعر جمهور برشلونة تجاه ريال مدريد قبل مواجهة أياكس أمام الميرينجي في دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال فرينكي دي يونج نجم أياكس أمستردام حاليًا والذي سينتقل إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل إن جماهير النادي الكتالوني طلبت منه إقصاء ريال مدريد.

وكان دي يونج قد وقع عقدًا للانتقال إلى صفوف برشلونة بداية من الموسم المقبل ولمدة خمس سنوات تبدأ من موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيلعب أياكس أمستردام اليوم الثلاثاء أمام مضيفه ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو، في لقاء الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مارس ٢٠١٩

وقبل المباراة، قال فرينكي دي يونج إن بعض جماهير برشلونة قد أخبروه بأنهم سيكونون سعداء في حال نجح هو في قيادة أياكس نحو العبور إلى ربع النهائي وإقصاء ريال مدريد.

وأضاف: "أعلم حجم المنافسة بين برشلونة وريال مدريد، لذا فمن الطبيعي أن تكون مشاعر الجماهير الكتالونية تجاه نادي العاصمة كذلك"

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يذكر أن أياكس أمستردام كان قد خسر ذهابًا على أرضه في يوهان كرويف أرينا بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة لم يقدم فيها دي يونج المنتظر منه.