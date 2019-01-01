دي يونج: فالفيردي مدرب رائع تكتيكيًا وراكيتيتش قدّم الكثير لبرشلونة

تعرف على تصريحات دي يونج حول ميسي وراكيتيش وفالفيردي ودي ليخت

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة الإسباني، أنّ إيرنستو فالفيردي، مدرب الفريق، يمتلك إمكانيات تكتيكية عالية مشيدًا بمستوى إيفان راكيتيش ومتحدثًا عن رفض مواطنه ماتياس دي ليخت لبرشلونة.

دي يونج انضم للنادي الكتالوني مقابل 75 مليون يورو بينما رحل زميله دي ليخت إلى يوفنتوس.

وقال دي يونج في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "سعيد بالأيام الأولى لي في برشلونة وأرى أنّ الأمور إيجابية أكثر مما توقعت والتدريبات تبدو بصورة رائعة كما أنني بدأت تعلم الإسبانية وأود اتقانها قريبًا".

وتابع: "فالفيردي مدرب رائع للغاية ومميز تكتيكيًا كما أنّه يعرف جيدًا ما الذي يفعله ويمتلك الهدوء والصبر. لم أتحدث معه حول مركزي ولكن في المجمل مستمتع بالعمل معه".

صاحب الـ 21 عامًا أكد أنّ سيرجيو بوسكيتس ساعده كثيرًا في أيامه الأولى بكتالونيا مشيرًا إلى أنّ التعاقد مع أنطوان جريزمان أمر رائع لأن الأخير بين الأفضل في العالم ويمتلك شخصية مميزة.

وأردف في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية :"هدفي أن أحجز مقعد أساسي في برشلونة وأرى الأمر صعب للغاية في ظل وجود لاعبين بحجم راكيتيش وأرتورو فيدال ولكني أعلم قدرتي على تقديم الإضافة".

وواصل: "راكي لاعب رائع وقدّم الكثير خلال السنوات الماضية في برشلونة وحينما تعاملت معه اكتشفت أنّه شخص مميز أيضًا. لم آتي لأحصل على مركزه وسوف أكون جاهزًا للعب في أي مكان بحسب رغبة المدرب".

لاعب أياكس السابق أشار إلى أنّه لم يتحدث بعد مع ليونيل ميسي ويتطلع لعودته من العطلة للعب سويًا، مؤكدًا أنّه فقط زار مطعمه.

وحول المنافسة خلال الموسم المقبل، رفض دي يونج الاستمرار في البكاء على الخروج أمام ليفربول من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وضرورة التركيز على تصحيح الأخطاء لحصد جميع الألقاب في المستقبل.

وحول الشائعات التي ربطت نيمار بالعودة لبرشلونة: "من الطبيعي أن يرتبط كل لاعب عظيم ببرشلونة وبالطبع سوف يكون صعبًا امتلاك جريزمان ونيمار وميسي وسواريز وديمبيلي ولكني واثق من أن المدرب سيجد التوليفة المناسبة".

واختتم: "لا أنكر أنني تمنيت تواجد دي ليخت في برشلونة ولكنّه قرر اللعب ليوفنتوس بعد استشارة أهله ووكيل أعماله ولديه هناك فرصة كبيرة للنمو والتطور وبالطبع سعيد لأجله".