دي يونج غاضب من برشلونة ويهدد بالعودة لهولندا

فرينكي دي يونج نجم خط وسط برشلونة يشعر بالغضب بسبب الجهاز الطبي في النادي، ويهدد بالعودة لهولندا لتلقي العلاج.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج نجم خط وسط برشلونة يشعر بالغضب من الخدمات الطبية في النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "TV3" الكتالونية، والتي أكدت أن اللاعب مستاء من طريقة تعادل الخدمات الطبية مع الإصابة الخاصة به.

ويهدد اللاعب بالعودة لهولندا في الأيام القادمة حتى يتلقى العلاج بشكل أفضل بعيدًا عن إشراف الخدمات الطبية في النادي وليعود سريعًا للملاعب.

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ويعتقد اللاعب أنه لن يستطيع اللعب من جديد في الموسم الجاري، وذلك بسبب تدهور إصابته في الساعات الأخيرة، حيث يرى أن عودته في الموعد ستكون في منتهى الصعوبة.

ويظن دي يونج بحسب ما أوضحت الصحيفة أن السبب الأساسي في تدهور إصابته هو التشخيص السيئ من قبل الخدمات الطبية للنادي.

وكان دي يونج قعد غاب عن آخر مباراتين لبرشلونة بسبب الإصابة في عضلة الساق، وكان من المفترض أن يعود في المباراة المقبلة أمام أتلتيك بيلباو قبل أن ينتكس.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خسر صدارة ترتيب الدوري الإسباني لتوه لصالح ريال مدريد الذي فاز على نظيره سوسييداد بهدفين لهدف مساء الأحد.