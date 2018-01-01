دي يونج يوافق على عرض برشلونة وتعقيدات في صفقة رابيو

تعرف على أحداث تطورات صفقة دي يونج ورابيو إلى برشلونة في الصيف المقبل

قطع نادي برشلونة شوطًا كبيرًا في إتمام صفقة التعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونج من أياكس فيما طرأت صعوبات جديدة على ضم أدريان رابيو من باريس سان جيرمان.

الفريق الفرنسي أعلن أنّه لن يجدد عقد رابيو وسوف يرحل بالمجان في نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ برشلونة تواصل مع وكيل أعمال اللاعب وحصل منه على الموافقة بشأن انتقال دي يونج إلى صفوف النادي الكتالوني.

وتابعت الصحيفة أنّ دي يونج سوف يحصل على عقد لمدة 5 سنوات مع منحه راتبًا تصاعديًا يتأثر بمستوى اللاعب، وذلك بعد اقتناع إدارة الفريق بأهمية امتلاك لاعب مثل الهولندي.

وأوضحت الصحيفة أنّ الفريق الكتالوني لم يتفق بعد مع أياكس بشأن اللاعب، إذ ترغب إدارة الفريق الهولندي الحصول على 75 مليون يورو لأجله بينما برشلونة مستعد لدفع 60 مليون يورو فقط.

ولكن بعد خروج أغلب المتنافسين على اللاعب من الصفقة، فإن برشلونة صار الأقرب وبالأخص بعد الاتفاق المباشر مع دي يونج.

في إطار متصل، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تعثر صفقة رابيو بسبب مطالبات والدته ووكيلة أعماله بزيادة الراتب المتفق عليه.

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وأشارت إلى أنّ برشلونة مستعد لدفع 10 ملايين يورو راتبًا للاعب، إلا أنّ رابيو يرغب في زيادة القيمة بجانب رفع مكافأة توقيع العقد.

وبجانب الثنائي، فإن برشلونة يفاوض قلب دفاع تولوز جان كلاير توديبو والملقب بـ "فاران الجديد" صاحب الـ 19 عامًا.

ويحاول إيريك أبيدال، السكرتير الفني للبلوجرانا، استغلال علاقته الجيدة مع النادي الفرنسي لخطف اللاعب في ظل اهتمام يوفنتوس بالتعاقد معه.

برشلونة تعاقد مع صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت من فرنسا في مركز قلب الدفاع وسوف يضيف توديبو حال فشل في التعاقد مع ماتياس دي ليخت من أياكس.