دي يونج: سنعود للمنافسة على كل الألقاب الموسم المقبل .. بشرط!

يرى الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني أن "البلوجرانا" قد يملك القدرة للمنافسة على جميع الألقاب في الموسم المقبل، لكن تحت شرط واحد.

دي يونج ظهر الأربعاء أمام وسائل الإعلام، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة ضد جلطة سراي التركي، التي تقام على ملعب "كامب نو" في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

ماذا قال دي يونج؟

في البداية تحدث دي يونج عن عدم الاستقرار الذي عاشه برشلونة خلال المواسم الأخيرة.

وقال الهولندي: "إنها ليست علامة جيدة أبدًا أن يكون لديك أربعة مدربين في ثلاث سنوات، لقد شعرت بالرضا عنهم جميعًا، عندما لا تلعب بشكل جيد فهذا ليس خطأ المدرب، هذا خطأك".

ما هو شرط عودة برشلونة للمنافسة؟

دي يونج حدد شرطًا أساسيًا لعودة برشلونة للمنافسة على كل الألقاب في الموسم المقبل.

وقال دي يونج: "برشلونة واحد من بين أكبر الأندية في العالم، هنا يمكنك الاستمتاع بالطريقة التي تلعب بها".

وأضاف: "إذا عززنا أنفسنا جيدًا الموسم المقبل، يمكننا القتال من أجل كل شيء".

وتابع عن تطوره الشخصي: "أعتقد أنني أستطيع أن أتحسن، وأنا أعمل بالفعل على ذلك".

وعن دور تشافي معه قال دي يونج: "أشاهد مقاطع الفيديو معه، ويخبرني كيف يجب أن أضع نفسي وأتحرك في جميع الأوقات".

ماذا قال دي يونج عن المباراة؟

وتحدث دي يونج عن مواجهة جلطة سراي، مؤكدًا أنه برشلونة هو المرشح للعبور إلى ربع النهائي.

وقال: "جلطة سراي فريق جيد، لكننا بالطبع المرشحون".

وأضاف: "هناك فرق جيدة للغاية في الدوري الأوروبي، ويمكن دائمًا أن تمر بيوم سيئ أو يمكن للمنافس أن يقدم أداءً جيدًا للغاية، الهدف هو الفوز".

واختتم دي يونج تصريحاته قائلًا: "بالطبع نريد الفوز بلقب الدوري الأوروبي، نريد الفوز بالألقاب، إنها بطولة جيدة، حتى لو أردنا أن نكون في دوري الأبطال، نريد الفوز بها".

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