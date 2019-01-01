دي يونج : راموس قد يندم على فعله بدوري الأبطال

النجم الهولندي الشاب يوجه رسالة تحذيرية لراموس وريال مدريد

يعتقد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج نجم أياكس أمستردام، أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس، قد يندم على تعمده التعرض للإيقاف.

أياكس خسر من ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2/1، في مباراة تعمد خلالها راموس مدافع ريال الحصول على بطاقة صفراء.

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وجاء ذلك لتصبح البطاقة الثانية له ليغيب عن مباراة العودة، على أن يصبح جاهزاً بالمراحل الإقصائية الأخرى.

الاتحاد الأوروبي قرر معاقبة راموس بالإيقاف مباراتين، ليؤكد دي يونج أن قائد ريال قد يندم على ما فعله.

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وقال لاعب الوسط الذي يستعد للانتقال إلى برشلونة:"ريال هو المفضل للتأهل ولكن راموس قد يندم على ما فعله".

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وأضاف:"رغم تفوقهم في الذهاب ولكن جميع الاحتمالات تبقى مفتوحة".

يذكر أن أياكس يجب عليه الفوز بفارق هدفين في الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو هذا الأسبوع من اجل بلوغ دور الثمانية.