دي يونج: دي ليخت إلى برشلونة؟ لا أهتم!

الثنائي الهولندي ربما نراهما معاً في إسبانيا الموسم القادم

شدد فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام، أنه لا يهتم إذا كان سينتقل زميله ماتياس دي ليخت إلى برشلونة الصيف القادم أم لا.

دي يونج انضم إلى برشلونة بالفعل مقابل 75 مليون يورو، وسيتم تفعيل هذا الانتقال بشكل رسمي في يونيو 2019.

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العديد من التقارير الصحفية تؤكد أن دي ليخت زميله في أياكس، سيلحق به إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعن تلك الإمكانية قال دي يونج:"هل سيذهب معي إلى برشلونة؟ لا أهتم".

وأضاف:"القرار يعود له في النهاية ولن أحاول التأثير عليه بأي شكل من الأشكال".

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وشارك الثنائي معاً في انطلاقة أياكس التاريخية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بإقصاء ريال مدريد ويوفنتوس من البطولة.

ويستعد دي ليخت ودي يونج رفقة أياكس، لمواجهة توتنهام في نهاية إبريل الجاري بذهاب نصف نهائي المسابقة.