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أياكس

دي يونج : تكنولوجيا الفيديو تخدم الأندية الكبيرة

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النجم الهولندي الشاب يشعر بالحزن الشديد عقب خسارة أياكس من ريال بدوري الأبطال
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يشعر لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، بالحزن الشديد، عقب خسارة أياكس أمستردام من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

أياكس ابتعد خطوة عن دور الثمانية من البطولة، عقب السقوط بهدفين مقابل هدف بذهاب دور الـ16.

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كريم بنزيمة وماركو أسينسيو سجلا هدفي ريال، بينما أحرز حكيم زياش هدف أياكس الوحيد.

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المباراة شهدت حالة مثيرة للجدل، بإلغاء هدفاً لأياكس مع نهاية الشوط الأول بداعي التسلل عن طريق استخدام تكنولوجيا الفيديو.

وقال دي يونج عقب الخسارة:"شيء سيء جداً أن يتم إلغاء هدفنا، ربما هذه الخاصية تخدم الأندية الكبرى أكثر من الجميع".

وأضاف نجم برشلونة القادم:"حاولنا مواصلة العمل خلال المباراة وخلق المزيد من الفرص وهو ما حققناه".

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وتابع:"أشعر بالحزن الشديد أن النتيجة لم تعبر عن كل ما قمنا به خلال اللقاء".

ويعتبر هذا الموسم هو الأخير لدي يونج مع أياكس، حيث يستعد لبداية رحلته مع فريقه الجديد برشلونة في الصيف.

يذكر أن مواجهة الإياب تقام على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد في 5 مارس القادم.

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