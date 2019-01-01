دي يونج يحطم أرقام بوسكيتس وراكيتيتش في برشلونة

النجم الهولندي الشاب يواصل تألقه

تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن فرينكي دي يونج، متوسط ميدان برشلونة، حقق أرقاماً مذهلة فيما يتعلق بالاختبارات البدنية واللياقة.

دي يونج انتقل لصفوف النادي الكتالوني هذا الصيف، ومباشرة نجح في تأمين مركزاً أساسياً في وسط ميدان البلوجرانا.

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وكشفت "آس" أن الفحوصات المختلفة التي يجريها دي يونج توضح أنه رياضي مثالي ويتمتع بقدرات بدنية هائلة تؤهله حتى لأن يكون رياضي أوليمبي.

وأفاد التقرير أن دي يونج هو الأكثر ركضاً في اللقاءات، والأسرع تعافياً، والأكثر لمساً للكرات وشغلاً للمساحات في أرضية الملعب.

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وبحسب التقرير، فأن دي يونج حطم الأرقام السابقة في تلك الإحصائيات للاعبي برشلونة، والتي كانت بحوذة الثنائي إيفان راكيتيتش وسيرجي بوسكيتس.

ويتواجد دي يونج حالياً مع المنتخب الهولندي، والذي فاز الخميس على إيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1 ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.