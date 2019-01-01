دي يونج: أحتاج للتطور في برشلونة

دي يونج راضي عن مركزه الجديدة مع المدرب فالفيردي

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أكد فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، ضرورة التأقلم على مركزه الجديد والالتزام بتعليمات المدرب للتطور وتقديم الأفضل رفقة النادي الكتالوني.

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دي يونج انضم إلى برشلونة في الصيف الجاري وشارك في 3 مباريات لم ينتصر فيها البلوجرانا سوى مرة واحدة.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا في فريق جديد ولعبت أول 3 مباريات بشكل أساسي رغم وجود أكثر من لاعب في مركزي. أعتقد أنني قادر على اللعب بصورة أفضل وتقديم مستويات أعلى من ذلك".

وتابع: "يجب عليّ أن أتطور وأقدم مستويات أفضل في أي مركز وأعلم أنني قادر على تقديم الإضافة الهجومية. هدفي دائمًا ضمان الحصول على مركز أساسي".

صاحب الـ 22 عامًا أشار إلى أنّ وظيفة متوسط الميدان ليست التسجيل أو صناعة الأهداف لأن كرة القدم أكثر تعقيدًا من ذلك.

واختتم: "مستمتع بالحياة في مدينة برشلونة ووجدت منزلًا جيدًا والأمور تسير على ما يرام".

جدير بالذكر أنّ لاعب أياكس السابق يتواجد مع المنتخب الهولندي لملاقاة ألمانيا وأستونيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.