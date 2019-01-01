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دوري أبطال أوروبا

دي يونج: أتمنى إقصاء برشلونة كما فعلنا ضد ريال مدريد

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Getty Images
تعرف على تصريحات دي يونج حول حظوظ أياكس في دوري أبطال أوروبا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد فرينكي دي يونج، لاعب أياكس الهولندي، رغبته في حصد بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري متمنيًا الفوز بها أمام برشلونة.

أياكس تأهل لنصف النهائي لمواجهة توتنهام بينما يلعب برشلونة أمام ليفربول.

وقال دي يونج في تصريحات لمجلة FourFourTwo البريطانية: "مواجهة يوفنتوس كانت أصعب من لقاء ريال مدريد وسعيد بالوصول إلى نصف النهائي".

وتابع: "هدفنا الفوز بالمباريات المقبلة وتحقيق اللقب. لا يهم من نواجه في النهائي ولكن حصد البطولة أمام برشلونة سيكون أمرًا ممتعًا".

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صاحب الـ 21 عامًا أشار إلى أنّ أياكس لديه القدرة على الفوز على برشلونة كما فعل مع ريال مدريد.

واختتم: "طالما ألعب في أياكس فكل هدفي أن فريقي يفوز ويحصد الألقاب، وبعدها أفكر في مستقبلي الموسم المقبل مع برشلونة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد رسميًا مع دي يونج مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

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