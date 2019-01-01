دي ماريا يقترب من برشلونة بسبب ميسي

في معسكر الأرجنتين، نجم باريس سان جيرمان يلمح برغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة لمجاورة ليونيل ميسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكدت عدة مصادر صحفية أن برشلونة قد اقترب أكثر من أي وقت مضى من التعاقد مع الجناح الأرجنتيني ونجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا.

وكان دي ماريا قد اقترب بأخبار تفيد باحتمالية رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وحول ذلك، قال أنخيل دي ماريا لمصدر مقرب منه في تدريبات المنتخب الأرجنتيني إنه يود اللعب مع برشلونة من أجل مزاملة ليونيل ميسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "ميسي لاعب كبير وأحد الأعظم في تاريخ هذه اللعبة، الأمر يكون شيقًا أن تلعب مع ميسي في المنتخب لكل هذه السنوات ثم تتزاملا في نفس المادة.

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يذكر أن ليونيل ميسي يتمتع بعلاقة جيدة مع أنخيل دي ماريا كأحد أقرب الثنائيات فاعلية في الملعب بغض النظر عما قام به دي ماريا مؤخرًا.