دي ماريا يغادر معسكر الأرجنتين مصابًا

النجم الأرجنتيني يتعرض لإصابة في مران منتخب التانجو

تعرض النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لإصابة في الفخذ خلال تواجده في معسكر منتخب التانجو بالأمس وأكدت التقارير أن اللاعب قد غادر التدريبات من أجل إجراء الفحوصات ومعرفة مدى خطورة الإصابة.

كان الدولي الأرجنتيني قد تألق مع فريقه باريس سان جيرمان بالفترة الماضية ونجح في قيادة العملاق الباريسي بالكلاسيكو أمام مارسيليا والذي انتهى بالفوز 3-1.

وقد أعلن الاتحاد الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن اللاعب يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر.

#SelecciónMayor El futbolista Ángel Di María sufrió hoy una lesión muscular del recto anterior izquierdo, que le impedirá jugar los próximos partidos amistosos de la Selección @Argentina. Quedará desafectado de la convocatoria. pic.twitter.com/Yj7xn6mV76 — Selección 🇦🇷 (@Argentina) March 20, 2019

يذكر أن دي ماريا هو العنصر الأبرز الآن في تشكيل النادي الباريسي بجوار النجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد أن تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لإصابة مؤخرًا والتي ستجعله يغيب معظم مباريات الموسم الحالي.