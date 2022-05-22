دي ماريا: مبابي لديه الوقت الكافي قبل الانتقال إلى ريال مدريد

علق أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان، على تجديد زميله كيليان مبابي، تعاقده مع النادي الفرنسي، أمس السبت، بعد مفاوضات طويلة، بينه وبين البي إس جي، وأقترابه في وقت سابق من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي ودع باريس سان جيرمان اليوم بعد سبع سنوات بقميص النادي، أيد قرار زميله كيليان مبابي البقاء في النادي الباريسي وأكد أنه مازال شابًا وسيكون لديه وقت للذهاب إلى ريال مدريد.

كيليان مبابي جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان لمدة 3 سنوات قادمة تنتهي في صيف 2025، ورفض الرحيل مجانًا إلى نادي ريال مدريد.

دي ماريا يؤيد قرار مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان

وصرح دي ماريا قائلًا: "لقد اتخذ قرارًا مهمًا وأعتقد أنه كان القرار الصائب، هو لا يزال صغيرا جدا، سيكون لديه الوقت للذهاب إلى ريال مدريد، أو الذهاب إلى أي مكان يريد".

وأضاف: "لقد وقع لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك سيكون في السادسة والعشرين من عمره، وهو يبدو أكبر من عمره الآن أعتقد أنه يحب صنع التاريخ. وسيواصل صنع التاريخ هنا".

وواصل لاعب ريال مدريد السابق: "كنت في قيلولة، لم أكن أعرف أي شيء عن التجديد، لكن كان ملحوظًا بعض الشيء أنه سيبقى".

دي ماريا يودع باريس سان جيرمان

ودّع باريس سان جيرمان أمس، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بعد سبع سنوات في النادي.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عن رحيل دي ماريا: "سيبقى في ذاكرة الجماهير كلاعب ذو سلوك لا يقاوم، والذي أظهر التزامه الراسخ بالدفاع عن ألواننا".

بطل كوبا أمريكا مع الأرجنتين، ظهر لأخر مرة بقميص باريس سان جيرمان، على ملعب بارك دي برانس، وحصل على التحية من جماهير نادي العاصمة الفرنسية، شهدت لقطة استبدله في الدقيقة 74، ممرًا شرفيًا من زملائه وظهر اللاعب وهو يودع الجماهير بالدموع أثناء خروجه بديلًا.

دي ماريا انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2015 قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل 63 مليون يورو، وخلال 7 سنوات بقميص نادي العاصمة الفرنسية، سجل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، 93 هدفًا وصنع 119 آخرين خلال مشاركته في 295 مباراة.

وحقق دي ماريا لقب الدوري الفرنسي 5 مرات وبطولة كأس فرنسا 4 مرات وكذلك بطولة كأس الرابطة الفرنسية والتى رفع لقبها 4 مرات أيضًا وحصد لقب السوبر الفرنسي في 5 مناسبات.

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