دي ماريا: ليس لدي مشكلة مع مانشستر يونايتد ولا الجماهير

أنخيل دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين وفريق باريس سان جيرمان الحالي يؤكد أنه لا توجد لديه مشكلة مع جماهير مانشستر يونايتد حتى يطلقوا عليه الصافرات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي ومانشستر يونايتد السابق أنه لا يعاني من أي مشاكل مع جماهير الفريق الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح إذاعة "كادينا كوبي" وأكد خلالها أن مشكلته الأساسية كانت مع المدرب الهولندي فان جال مدرب الفريق الأسبق.

وقال دي ماريا: "الاستقبال في ملعب أولد ترافورد كان صعبًا للغاية من اللحظة الأولى التي وطأت فيها قدمي داخله، لكنني كنت أعلم أن ذلك سيحدث من قبل".

يتفوق على عظماء اللعبة - ماذا فعل ميسي وكريستيانو رونالدو في عمر مبابي بدوري أبطال أوروبا؟

وأضاف: "لقد قلت من قبل في الماضي وأعيد ما قلته الآن، لم أتحدث بشكل سيء أبدًا عن النادي أو عن أي شخص تواجد فيه من قبل حتى يحدث ذلك".

وأكمل: "ما حدث معي في النادي يحدث عادة والجميع أخذ الموقف بشكل سيء، لقد كانت لدي مشاكل فقط مع المدير الفني للفريق في ذلك الوقت".

من جون تيري لإيكاردي - أبرز حالات سحب شارة القيادة

جدير بالذكر أن جماهير مانشستر يونايتد كانت قد أغرقت دي ماريا في صافرات الاستهجان خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بهدفين نظيفين.