دي ماريا : كنت على وشك التوقيع لبرشلونة من أجل ميسي !

اعترف أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان، بأنه كان على وشك الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال مسيرته الكروية.

دي ماريا لعب لريال مدريد قبل أن ينتقل بعدها إلى مانشستر يونايتد، ليغادر النادي الإنجليزي منضمًا إلى باريس.

النجم الأرجنتيني كان قريبًا من برشلونة من أجل اللعب بجوار ميسي، ولكن من حسن حظه أن مواطنه هو من جاء للعب معه هذا الموسم.

التوقيع لبرشلونة

دي ماريا قال لشبكة "TNT Sports":"كنت قريبًا من الذهاب إلى برشلونة وكان ذلك من أجل اللعب مع ميسي فقط".

وأضاف:"أنا سعيد جدًا باللعب معه، هذا أفضل شيء حدث لي، مجاورة ميسي كانت بمثابة الحلم بالنسبة لي، إنه شيء فريد وطفل مجنون فاز بسبع كرات ذهبية"

وأما عن فوز ميسي بالكرة الذهبية الأخيرة:"أعتقد أنه كان الأحق لأن ما فعله كان استثنائيًا بكل ما تعنيه الكلمة".

العلاقة مع مارادونا والفوز بكوبا أمريكا

جناح باريس قال عن مارادونا:"في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا كان مثل والدي وصديق حياتي، كان يجلس على سريري ويخبرني بأشياء عن نابولي وكأنه يعرفني طوال حياته".

وأضاف:"لقد وثق بي وتألمت كثيرًا بسبب خسارته، كنت هنا في باريس وظننت أن أخبار وفاته كاذبة ولم أصدقها أبدًا".

وعن هدف الفوز على البرازيل في نهائي كوبا أمريكا:"هذا الهدف تسبب في تغيير حياتي بعد العديد من اللحظات الصعبة والأشياء التي عانيت منها أنا وعائلتي".

وأوضح:"الفوز بالبطولة كان بمثابة الحلم الذي تحقق بعد الكثير من المعاناة، وسعدت كثيرًا لرؤية الجماهير وما فعلوه لتوجيه الشكر لنا في المطار على هذا الإنجاز".

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