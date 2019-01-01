دي ماريا: رفضت عروض أخرى لأجل الأبطال

الأرجنتيني يتحدث عن لو سيلسو وأشياء أخرى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تحدث أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان قبل لقاء فريقه مع ليل عن الفارق بين توماس توخيل المدرب الحالي وأوناي إيمري المدرب السابق ومدرب آرسنال حالياً.

وقال دي ماريا في حديثه لكانال بلوس:"توخيل وإيمري شخصان مختلفان تماماً، توخيل قريب للغاية من لاعبيه، يحب المزاح والضحك، وهو أمر جيد للمجموعة، إنه يشبه أنشيلوتي قليلاً. من المهم أن يكون المدرب هادئاً، ويجيد الفصل بين أوقات الاسترخاء والعمل".

وعن زميله جيوفاني لو سيلسو الذي انتقل لريال بيتيس مطلع الموسم معاراً قال:"أحياناً حين يتغير المدرب نخاف قليلاً، هذا ما شعر به، ربما كان خائفاً من عدم اللعب. سأكون سعيداً إذا عاد، ولكن الأهم أن يكون هو سعيداً".

أما عن خسارة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد أوضح:"كنا فريقاً مختلفاً ضد مانشستر يونايتد بين الجولة الأولى والثانية، لم نترك لهم فرصة في الذهاب والأمر كان معاكساً في الإياب، هذا كان ضغطاً حين تريد اجتياز حاجزاً، ولم ننجح، ربما يفسر هذا الفشل".

وتابع:"إذا بقيت في أوروبا، سيكون هذا لأجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، لقد حققته مع ريال مدريد وكان أمراً مذهلاً، ولكني أريد الفوز به هنا، كان بإمكاني الانضمام لأندية أخرى حين كنت حراً، وكان لدي بعض العروض ولكني أريد تحقيق هذا الهدف هنا".

يذكر أن باريس ودع دور الـ16 على يد يونايتد رغم الفوز ذهاباً 2-0 في أولد ترافورد، حيث خسر 3-1 في ملعبه حديقة الأمراء.