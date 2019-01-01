دي ماريا يدافع عن علاقته مع إيكاردي

أنباء عن علاقة سيئة بين نجمي الأرجنتين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، على الشائعات حول العلاقة بينه وبين زميله ومواطنه ماورو إيكاردي.

وتحدثت عدة مصادر إعلامية عن علاقة متوترة بين دي ماريا وإيكاردي، والسبب هو صداقة دي ماريا ليونيل ميسي، والذي بدوره تقول التقارير إنه لا يحب إيكاردي.

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ورد دي ماريا مع "لو باريسيان" قائلاً: "دائماً نفس الكلام، وكلها أكاذيب، في بعض الأحيان أتجاهلها، وأحياناً أضحك، ولكنها تكون مؤذية أيضاً".

وأضاف: "الأمر يظهرك كشخص سيء، ولكن العكس، إيكاردي يتأقلم والأمر ليس سهلاً لأنه بعيد عن عائلته، أتحدث معه وأساعده منذ وصوله للتأقلم بأسرع وقت".

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وحتى الآن لا يشارك إيكاردي بشكل منتظم مع بي إس جي على الرغم من تعدد الإصابات في الخط الأمامي للفريق الفرنسي.

وسجل إيكاردي هدفه الأول بقميص بي إس جي الأسبوع الماضي بدوري الأبطال في الانتصار بهدف نظيف على جلطة سراي.