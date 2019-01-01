دي ماريا: أتمنى تتويج مانشستر سيتي بالأبطال ونندم على مباراة يونايتد

أنخيل دي ماريا نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يرشح مانشستر سيتي للحصول على دوري أبطال أوروبا هذا الموسم عقب خروج باريس سان جيرمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان على ترشيحه لفريق مانشستر سيتي لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق يمتلك الجودة الكافية لتحقيق اللقب هذا الموسم على حساب بقية الفرق المشاركة.

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وقال دي ماريا: "من بين كل الفرق المتواجدة في الوقت الحالي بدوري أبطال أوروبا، هناك فريق واحد فقط مفضل بالنسبة لي لتحقيق دوري أبطال أوروبا وهو مانشستر سيتي".

وأضاف عن الخروج المهين أمام مانشستر يونايتد: "لقد خضنا مباراة رائعة في الذهاب أمامهم مثلما فعلنا أمام برشلونة قبل عامين من الآن".

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وأكمل: "في مباراة الإياب كنا فريقًا آخر، ما حدث لا يمكن تفسيره أو أن يكون له عذر، لكن علينا التعلم من الأخطاء التي نقع فيها حتى لو كنا قد كررنا الوقوع بها".

جدير بالذكر أن دي ماريا كان قد خسر مع باريس سان جيرمان أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف على ملعبهم في فرنسا وودعوا دوري الأبطال رغم الفوز في أولد ترافورد بهدفين نظيفين.