دي ماريا: أتمنى إنهاء مسيرتي في أوروبا مع سان جيرمان

تعرف على تصريحات دي ماريا حول مسألة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

أكد أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، رغبته في عدم اللاعب في أي فريق أوروبي آخر بعد انتهاء مسيرته في حديقة الأمراء.

دي ماريا رحل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2015 قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل 63 مليون يوور وينتهي عقده في 2021.

وقال الأرجنتيني في تصريحات بمؤتمر صحفي مساء أمس، الجمعة: "في اللحظة الحالية لا يوجد أي مفاوضات بشأن تمديد عقده، لدي عام ونصف متبقي في عقدي ولذلك أنا هادئ للغاية".

وتابع: "منذ اليوم الأول قلت إنني أرغب أن يكون باريس سان جيرمان آخر فريق في أوروبا ألعب لصالحه وبعدها سوف أعود إلى الأرجنتين".

وحول موقف إيدنسون كافاني من الرحيل عن صفوف سان جيرمان، علّق: "أعتقد أنّ إيدي لاعب في الفريق ومستقبله هو أمر بينه وبين الناي".

واختتم: "أهم شيء أن يشعر اللاعب بالسعادة وأن يتم التوصل لحل يسعد الجميع".

التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب كافاني من الرحيل في ظل اهتمام من أتلتيكو مدريد وتشيلسي بالحصول على خدماته.