دي ليخيت: كنا نؤمن بقدراتنا على العبور لربع النهائي
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محمد عماد فيسبوك تويتر
قال ماتياس دس ليخيت مدافع فريق أياكس أمستردام بأنه لم يكن لديه أدنى شك في قدرة فريقه على الإطاحة بريال مدريد من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وفاز أياكس في مباراة الإياب برباعية مقابل هدف على ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو بعد الهزيمة في الذهاب بثنائية مقابل هدف، ليودع ريال مدريد البطولة من ثمن النهائي للمرة الأولى منذ عام 2010.
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وقال دي ليخيت: "كنا نعرف قدرتنا على إحداث متاعب لريال مدريد في حال اللعب بأسلوبنا المعتاد، شعرنا بهذا منذ مباراة الذهاب في أمستردام، وأثبتنا هذا اليوم وهجومنا القوي ساعد دفاعنا على القيام بواجباته".
كما أضاف دي ليخيت: "سببنا العديد من المتاعب لبايرن ميونيخ، والآن أطحنا بحامل اللقب، لذلك لا أحد بإمكانه التكهن بنهاية مشوارنا".