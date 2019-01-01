دي ليخت: يوفنتوس؟ خيار ممتاز ولكن هناك أندية أخرى تفاوضني

دي ليخت يتحدث حول يوفنتوس وأياكس والأندية الراغبة في ضمه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الهولندي الصاعد ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام إن يوفنتوس فريق رائع، ولكن هناك أندية أخرى تفاوضه أيضًا.

وجاء حديث دي ليخت نتيجة لما قالته الصحف الإيطالية حول اقتراب يوفنتوس من حسم صفقة المدافع الهولندي الشاب الصيف المقبل.

ولم يستبعد دي ليخت خيار الذهاب إلى يوفنتوس، ولكنه أشار إلى كون عدة أندية أخرى موجودة ضمن قائمة الاحتمالات أيضًا.

وقال دي ليخت: "أنا حقًا أحب كيليني، هو مدافع مميز للغاية، أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق. أنا أقدر أيضًا بونوتشي، وهما من أفضل المدافعين في أوروبا. بالنسبة لشاب مثلي، كلاهما نموذج يلهمني"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "يوفنتوس يهتم بي وأنا أحترم ذلك، ولكن هناك أندية أخرى أيضًا، الآن سأركز مع أياكس فيما تبقى من الموسم ومن ثم نبحث أنا ورايولا عن كا شيء يتعلق بهذه الأمور"

وتابع: "أنا سعيد بالمقارنة مع نيستا وستام، فقد كانا لاعبين بارزين. لا يزال أمامي طريق طويل للوصول إليهما. كان نيستا مدافعًا رائعًا، وأشاهد أيضًا مقاطع فيديو باريزي ومالديني، المدرسة الإيطالية للمدافعين هي الأهم دائمًا"

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يذكر أن ماتياس دي ليخت يدخل في حيز اهتمام كل من برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس.