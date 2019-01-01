دي ليخت ينتظر تحركًا من برشلونة

ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي ينتظر عرض برشلونة الإسباني له من أجل تحديد موقفه من العروض المتاحة خلال الوقت الحالي وحسم مستقبله قريبًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن إنتظار اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي لعرض نادي برشلونة من أجل حسم مستقبله في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن اللاعب يملك بالفعل العديد من العروض في الوقت الحالي من أجل الرحيل عن صفوف الدوري الهولندي.

ويسعى اللاعب لاتباع خطى مواطنه وزميله في أياكس فرينكي دي يونج لينضم لصفوف برشلونة ويكون جزءًا من مشروع الفريق في الفترة المقبلة.

ماذا حدث لنجوم بارما بعد تتويجهم بكأس أوروبا لأبطال الكؤوس 1999

ويريد النجم الشاب أن يتفهم بشكل جيد ما الذي يحمله مشروع برشلونة بالنسبة له وما سيضيف إليه في مستقبله الرياضي مع وجود عروضًا جيدة من فرقًا أخرى.

ويملك دي ليخت عروضًا من قبل كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالإضافة ليوفنتوس الذي يملك علاقات طيبة للغاية مع وكيله.

التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي دون الـ6 الكبار

وتفكر إدارة برشلونة بحسب ما تذكر الصحيفة في تقديم عرضًا ماديًا مشابه لذلك الذي نجحوا من خلاله في ضم فرينكي دي يونج ويقارب الـ 86 مليون يورو.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 19 عامًا كان قد ذكر في تصريحات صحفية سابقة أنه يريد اللعب لصفوف برشلونة وأكد على رغبته في مزاملة دي يونج هناك أيضًا.