دي ليخت يكشف مستقبله ودي يونج ينفي الوعد بالمشاركة

تعرف على تصريحات دي ليخت ودي يونج في معسكر منتخب هولندا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تحدث ماتياس دي ليخت، قائد أياكس، حوله مستقبله خلال الموسم المقبل كما نفى زميله في الفريق فرينكي دي يونج وجود بند في عقده مع برشلونة يحدد دقائق اللعب.

دي يونج انضم إلى صفوف برشلونة بينما الصراع مستمر بين مانشستر يونايتد والنادي الكتالوني لأجل دي ليخت.

وقال قائد أياكس في تصريحات صحفية: "الدوري الإنجليزي والإسباني من الأفضل في العالم ولكن هناك دوريات أخرى قوية وفرق مميزة".

وتابع: "لم أستقر على فريق بعد ولم أحسم أمر انتقالي إلى نادي معين. أحاول الآن التركيز على مباراتي منتخب هولندا وبعدها سوف أرى ما الذي سيحدث وما هو فريقي المستقبلي".

من جانبه، أكد دي يونج عدم وجود شرط في عقده مع برشلونة يجبر المدرب على إشراكه عددًا معينًا من الدقائق.

ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة 🎶



لسان حال عشاق مانشستر يونايتد في هذه الليلة عام 1999 حين توج الشياطين الحمر باللقب الأوروبي والثلاثية الشهيرة مع السير أليكس🏆



(@ManUtd_AR :📸) pic.twitter.com/qXC2OXZ8T3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

وواصل: "سوف أقاتل لأجل الحصول على دقائق اللعب في برشلونة، أنا متحمس للسفر إلى هناك وبداية الموسم الجديد وتقديم كل ما لديّ لأجل النادي".

واختتم: "شاهدت 7 أو 8 شقق قبل أن استقر على واحدة لأسكن فيها. سوف ألعب مع هولندا ثم بعدها أحصل على فترة راحة قبل الانضمام إلى برشلونة وبداية الموسم الجديد".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد انسحب من صفقة دي ليخت مما يؤشر باقتراب اللاعب من البلوجرانا.