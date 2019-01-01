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دي ليخت يكشف مستقبله ودي يونج ينفي الوعد بالمشاركة

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Getty
تعرف على تصريحات دي ليخت ودي يونج في معسكر منتخب هولندا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تحدث ماتياس دي ليخت، قائد أياكس، حوله مستقبله خلال الموسم المقبل كما نفى زميله في الفريق فرينكي دي يونج وجود بند في عقده مع برشلونة يحدد دقائق اللعب.

دي يونج انضم إلى صفوف برشلونة بينما الصراع مستمر بين مانشستر يونايتد والنادي الكتالوني لأجل دي ليخت.

وقال قائد أياكس في تصريحات صحفية: "الدوري الإنجليزي والإسباني من الأفضل في العالم ولكن هناك دوريات أخرى قوية وفرق مميزة".

وتابع: "لم أستقر على فريق بعد ولم أحسم أمر انتقالي إلى نادي معين. أحاول الآن التركيز على مباراتي منتخب هولندا وبعدها سوف أرى ما الذي سيحدث وما هو فريقي المستقبلي".

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من جانبه، أكد دي يونج عدم وجود شرط في عقده مع برشلونة يجبر المدرب على إشراكه عددًا معينًا من الدقائق.

وواصل: "سوف أقاتل لأجل الحصول على دقائق اللعب في برشلونة، أنا متحمس للسفر إلى هناك وبداية الموسم الجديد وتقديم كل ما لديّ لأجل النادي".

واختتم: "شاهدت 7 أو 8 شقق قبل أن استقر على واحدة لأسكن فيها. سوف ألعب مع هولندا ثم بعدها أحصل على فترة راحة قبل الانضمام إلى برشلونة وبداية الموسم الجديد".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد انسحب من صفقة دي ليخت مما يؤشر باقتراب اللاعب من البلوجرانا.

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