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دي ليخت يعترف: لست في أفضل حالاتي

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ماتياس دي ليخت يعترف بوجود صعوبات في يوفنتوس مقارنة بالأمور في أياكس

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

اعترف ماتياس دي ليخت قلب دفاع منتخب هولندا ونادي يوفنتوس أنه لا يعيش أفضل حالاته في الوقت الحالي مؤكدًا أنه ما زال يعاني من بعض المشكلات.

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وكان دي ليخت قد وضع في وجه المدفع بعد إصابة نجم يوفنتوس جورجيو كيليني بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ما جعله يشارك أساسيًا بشكل دائم.

ومع مشاركاته الأولى بقميص يوفنتوس، تعرض دي ليخت لعدد من الانتقادات بسبب تذبذب مستواه وعدم تقديمه للمنتظر منه، الأمر الذي دافع عنه ماوريسيو ساري ورونالد كومان.

وخرج دي ليخت نفسه ليعترف بأنه يعاني من بعض الصعوبات في الوقت الحالي ولا يعيش أفضل حالاته ولا يقدم المستوى الذي كان ينتظره هو حتى.

وأضاف: "لكل لاعب نقاط قوة ونقاط ضعف ولحظات صعود ولحظات هبوط، لا يمكن أن تكون مميزًا دائمًا، هذا ما أريد أن أوصله للجميع"

وتابع: "بالفعل أنا أقدم مستويات لا ترضيني، ولكنني واثق في أنني مع الوقت سأستعيد مستواي، آمل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن"

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يذكر أن دي ليخت قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس قادمًا من أياكس أمستردام خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة بعدما ظل حديث الميركاتو الأول قبل إتمام الصفقة.

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