دي ليخت يضع شروط رحيله عن أياكس وبرشلونة يملك الأولوية

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن برشلونة يملك الأولوية في الحصول على خدمات ماتياس دي ليخت قائد فريق أياكس الهولندي المطلوب من عدة أندية كبيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فريق برشلونة أصبح أقرب بخطوة عن كل منافسيه من أجل الحصول على خدمات اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن اللاعب قد قرر أن يتجاهل كل العروض الحالية المقدمة له من أكثر من نادي أوروبي كبير.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يضع المشروع الرياضي في أولوياته بالفريق الذي سينضم له في الفترة المقبلة، قبل الراتب وقيمة الانتقال المادية.

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وأكدت الصحيفة أن مينو رايولا وكيل اللاعب الشاب صاحب الـ 19 عامًا تلقى عروضًا بالفعل من قبل كل من يوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد.

ويركز اللاعب في الوقت الحالي على ما تبقى من الموسم الجاري مع فريقه الحالي أياكس، حيث تخطى لتوه ريال مدريد الأسبوع الماضي ووصل لدور الـ 8 في دوري أبطال أوروبا، وأصبح على بعد خطوة من نصف النهائي.

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جدير بالذكر أن اللاعب كان قد نالت منه بعض الشكوك بعد صفقات برشلونة الأخيرة التي كان الفريق قد أتمها في الخط الخلفي، لكنه حصل تطمينات من قبل رئيس نادي برشلونة بارتوميو بعد تصريحات صحفية للأخير أكد فيها على دراسته لإمكانية ضم دي ليخت.