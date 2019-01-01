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دي ليخت يرحب بالانضمام لفان دايك في ليفربول

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هل ينضم الريدز للمنافسة الشرسة على ضم المدافع الهولندي الشاب
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

رحب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، بمزاملة مواطنه فيرجيل فان دايك في صفوف ليفربول، لإعجابه الشديد بمدافع الريدز.

دي ليخت يعتبر واحداً من أبرز المواهب الدفاعية في أوروبا بالفترة الأخيرة، بعد تألقه اللافت مع أياكس أمستردام هذا الموسم.

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 دي ليخت قال في تصريحات صحفية:"فيرجيل يتمتع بخبرة واسعة في الدوريات الكبرى، وبالطبع أريد التعلم من خبرته بشكل أكبر مثلما افعل حاليا مع منتخب هولندا".

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وأضاف:"هل انتقل للعب مع في ليفربول؟ ربما يحدث ذلك فهم فريق قوي وسيكون لدي فرصة للعب بجوار فان دايك".

وتابع:"تركيزي الآن ليس على ليفربول ولكن أياكس سنرى أين سينتهي بي المطاف".

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تصريحات صاحب الـ19 عاماً تمنح الريدز فرصة كبيرة بالحصول على خدماته، وسط منافسة شرسة على التعاقد معه.

يوفنتوس وبايرن ميونيخ وبرشلونة هما الأكثر اهتماماً بالتعاقد مع دي ليخت، والذي منح أياكس فرصة كبيرة لتحقيق أقصى استفادة مالية من بيعه.

 

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