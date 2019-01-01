دي ليخت يرحب بالانضمام لفان دايك في ليفربول
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
رحب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، بمزاملة مواطنه فيرجيل فان دايك في صفوف ليفربول، لإعجابه الشديد بمدافع الريدز.
دي ليخت يعتبر واحداً من أبرز المواهب الدفاعية في أوروبا بالفترة الأخيرة، بعد تألقه اللافت مع أياكس أمستردام هذا الموسم.
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دي ليخت قال في تصريحات صحفية:"فيرجيل يتمتع بخبرة واسعة في الدوريات الكبرى، وبالطبع أريد التعلم من خبرته بشكل أكبر مثلما افعل حاليا مع منتخب هولندا".
وأضاف:"هل انتقل للعب مع في ليفربول؟ ربما يحدث ذلك فهم فريق قوي وسيكون لدي فرصة للعب بجوار فان دايك".
"فان دايك يلعب في ليفربول وأريد أن أتعلم من خبرته وأتمكن من اللعب بجانبه"— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 9, 2019
دي ليخت يبدي رغبته في الانضمام للريدز 🔴 pic.twitter.com/V48E6SRC6A
وتابع:"تركيزي الآن ليس على ليفربول ولكن أياكس سنرى أين سينتهي بي المطاف".
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تصريحات صاحب الـ19 عاماً تمنح الريدز فرصة كبيرة بالحصول على خدماته، وسط منافسة شرسة على التعاقد معه.
يوفنتوس وبايرن ميونيخ وبرشلونة هما الأكثر اهتماماً بالتعاقد مع دي ليخت، والذي منح أياكس فرصة كبيرة لتحقيق أقصى استفادة مالية من بيعه.