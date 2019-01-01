دي ليخت يختار أفضل المدافعين في العالم ويثير الشكوك حول مستقبله

تعرف على تصريحات دي ليخت حول مستقبله

اختار ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس الهولندي، أفضل 3 مدافعين في العالم كما أثار الشكوك حول مستقبله الموسم المقبل.

دي ليخت أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال دي ليخت في تصريحات صحفية: "لو اخترت أفضل المدافعين في العالم فهم جيرارد بيكيه من برشلونة وسيرخيو راموس من ريال مدريد وبالطبع زميلي في المنتخب ولاعب ليفربول فيرجيل فان دايك".

وتابع: "لا أستطيع الحديث عن فريقي المستقبلي لأنني لم أقرر بعد ولا أعرف إن كان سأغادر أياكس من عدمه".

صاحب الـ 19 عامًا أكد تركيزه على المباريات المتبقية من الموسم مع الفريق الهولندي بهدف الفوز بالألقاب.

لا بأس ببعض الواقعية يا بيب، لا بأس 🙌



لمعلوماتكم 💡

◀️ هذه هي أوّل مرّة يُنهي فيها مانشستر سيتي لقاء بتواجدكل من 👇



▪️ كومباني

▪️ لابورت

▪️ ستونز

▪️ أوتاميندي

▪️ والكر

▪️ وزينشينكو



جميعهم بالملعب 😅 pic.twitter.com/oGKoQ8ZWpt — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 28, 2019

واختتم: "لا أعتقد أنني سأكلف أي فريق أكثر من فرينكي دي يونج، لأن الفرق تصرف على لاعبين من خط الوسط أكثر من المدافعين. ولكن هذا الأمر خاضع لإدارة أياكس بالطبع".

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد مع دي يونج مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.