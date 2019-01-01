دي ليخت: لو لم أكن لاعبًا كنت سأناطح رايولا

دي ليخت يتحدى رايولا ويتحث عن وظيفته في حال لم يكن لاعبًا

تحدث المدافع الدولي الهولندي ونجم نادي يوفنتوس ماتياس دي ليخت مازحًا عن الوظيفة التي كان يود أن يشلغلها في حال لم يكن لاعب كرة قدم محترف.

وكان دي ليخت قد قدم أداء مميزًا مع يوفنتوس خلال الفترة الأخيرة ليعوض انطلاقته المهزوزة مع الفريق والأداء المتذبذب الذي بدأ به الموسم.

وفي حديث أجرته معه مجلة فرانس فوتبول، قال دي ليخت مازحًا إنه في حال لم يكن لاعب كرة قدم كان سيرغب في أن يصبح وكيل أعمال من أجل منافسة مينو رايولا.

وأضاف: "لو كنت وكيلًا لتغلبت على مينو رايولا، بالطبع أمزح، ولكن إن وضعنا المزاح جانبًا فإنني منذ صغري لم أتخيل نفسي إلا كلاغب كرة قدم"

وتابع: "لقد ساهم أياكس أمستردام في تطويري كلاعب وصناعة شخصيتي المستقلة، أنا ممتن لهم بالكثير، الموسم الماضي هو أفضل شيء في مسيرتي وذاكرتي حين توجنا بالثنائية المحلية وقدمنا مشوارًا مميزًا في دوري أبطال أوروبا حتى وصلنا إلى نصف النهائي"

وأردف: "في يوفنتوس الأجواء مختلفة والضغوطات أكبر بفعل المتطلبات المتزايدة من قبل الجماهير، كرة القدم في إيطاليا لها طابع خاص كذلك"

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يذكر أن ماتياس دي ليخت كان قد انتقل إلى صفوف نادي يوفنتوس قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.