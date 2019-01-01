دي ليخت: لم نكن مرشحين للفوز
التعليقات()
Getty Images
محمد عماد فيسبوك تويتر
أعرب ماتيس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام عن سعادته بالفوز على مضيفه توتنهام هوتسبر بهدفٍ مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال المدافع الهولندي في تصريحاته عقب المباراة: "بدأنا المباراة وكنا المرشح الأضعف للفوز، وذلك لقوة توتنهام، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وقاتلنا لتحقيق الفوز".
ليست المرة الأولى.. ماذا حدث عندما واجه فان دايك برشلونة؟
كما أضاف مدافع أياكس أمستردام: "لم نقدم نفس المستوى لمدة 90 دقيقة، ولكنهم كانوا محظوظين بأن العارضة منعت الهدف الثاني، فزنا خارج ملعبنا وهذا هو المهم".
يذكر أن المتأهل من مواجهة أياكس وتوتنهام سيلاقي المتأهل من مواجهة ليفربول وبرشلونة.
يشار إلى أن أياكس أمستردام لم يتوج بدوري أبطال أوروبا منذ عام 1995.