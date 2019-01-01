دي ليخت: لم نكن مرشحين للفوز

لاعب أياكس أمستردام يؤمن بحظوظ فريقه في التأهل لنهائي دوري الأبطال

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب ماتيس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام عن سعادته بالفوز على مضيفه توتنهام هوتسبر بهدفٍ مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع الهولندي في تصريحاته عقب المباراة: "بدأنا المباراة وكنا المرشح الأضعف للفوز، وذلك لقوة توتنهام، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وقاتلنا لتحقيق الفوز".

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كما أضاف مدافع أياكس أمستردام: "لم نقدم نفس المستوى لمدة 90 دقيقة، ولكنهم كانوا محظوظين بأن العارضة منعت الهدف الثاني، فزنا خارج ملعبنا وهذا هو المهم".

يذكر أن المتأهل من مواجهة أياكس وتوتنهام سيلاقي المتأهل من مواجهة ليفربول وبرشلونة.

يشار إلى أن أياكس أمستردام لم يتوج بدوري أبطال أوروبا منذ عام 1995.