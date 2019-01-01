دي ليخت: كل شيء صعب في يوفنتوس

دي ليخت يتحدث بعد أول مشاركاته الرسمية مع يوفنتوس ويقيم بداية الرحلة

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قال ماتياس دي ليخت المدافع الهولندي لنادي يوفنتوس إن كل شيء يخص اللعب في صفوف السيدة العجوز صعب فوق ما تخيله.

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وكان دي ليخت قد شارك مع السيدة العجوز في المباراة الرسمية الأولى له أمام نابولي مساء السبت الماضي، في مباراة فاز بها اليوفي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتعرض دي ليخت للكثير من الانتقادات خلال هذه المباراة نظرًا لأخطائه المتكررة والتي تسببت في أهداف نابولي الثلاثة، ليتحدث عن صعوبة الأمر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وعلى خلفية استدعائه لمنتخب هولندا من أجل خوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية، قال دي ليخت إن الأمور في يوفنتوس بالفعل أصعب مما تخيلها.

وأضاف: "التكيف مع كرة القدم الإيطالية شيء صعب، هي تتطلب الكثير من العمل والجهد والتركيز الدائم في كل تفاصيل المباريات وبشكل مستمر"

وتابع: "سأتطلع لإثبات نفسي في الكالتشيو ومع يوفنتوس، هذا تحدي بالنسبة لي وأعتقد أنه يمكنني النجاح فيه، ولكن الأمر ليس سهلًا على الإطلاق"

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يذكر أن يوفنتوس تعاقد مع ماتياس دي ليخت خلال موسم الانتقالات الصيفية هذا العام مقابل حوالي 85 مليون يورو متفوقًا على أبرز المهتمين بخدماته برشلونة وباريس سان جيرمان.