"دي ليخت سيبقى في يوفنتوس عشر سنوات"

والد صديقة النجم الهولندي ماتياس دي ليخت يؤكد على سعادة اللاعب في مدينة تورينيو وإيطاليا رغم وباء كورونا المميت.

كشف كاي مولينار والد صديقة النجم الهولندي ماتيس دي ليخت عن السعادة الكبيرة التي يشعر بها اللاعب ونجلته في مدينة تورينيو وبصفوف يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مولينار وأكد خلالها أن نجلته لم يكن عليها ا لخضوع لفحص فيروس كورونا في الفترة الماضية.

وقال مولينار: "تحليل ماتياس كان سلبي لذلك بالتبعية فأن إنيكي بخير ولا تحتاج للخضوع للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا في الوقت الحالي".

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وأضاف: "يجب أن أقول أن ذلك، يوفنتوس خلال الفترة الصعبة الماضية قد أظهر أنه واحد من أكبر وأفضل الأندية، بل أكثر من ذلك، هنا تجد أسرة حقيقية".

وأكمل: "كان هناك القليل من القلق في البداية بالأخص بالنسبة لنجلتي التي كانت مقربة من صديقة روجاني الذي تم تشخصيه بالفيروس".

وأردف: "بعيدًا عن تلك الأوقات الصعبة فأن دي ليخت وإنيكي يحبان تورينو وإيطاليا كثيرًا، هذا هو المنزل الأول لهما معًا ولا يفتقدان أمستردام كثيرًا، أعتقد أنهما قد يعيشان هنا خمس أو عشر سنوات".

جدير بالذكر أن دي ليخت كان قد انضم لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد صراع بين البيانكونيري وبرشلونة.