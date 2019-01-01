دي ليخت: رونالدو سفاح وأثبتنا أن وجودنا ليس صدفة

أياكس سيسعى لإحداث المفاجأة في الإياب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد قائد أياكس الشاب ماتياس دي ليخت، بتعادل فريقه مع يوفنتوس، وقدرات البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل الأهداف.

وسجل رونالدو هدف التقدم للأياكس، ومن ثم عدل نيريس بعد 30 ثانية من بداية الشوط الثاني.

وبدأ قائد أياكس الشاب حديثه قائلاً: "لقد كانت أجواء نارية منذ البداية، وكانت لدينا بعض الفرص، لكن للأسف تلقينا هدفًا قبل نهاية الشوط الأول".

وعن هدف البرتغالي كريستيانو قبل نهاية الشوط الأول: "رونالدو بجودة عالية بجانب موهبته، أنه سفاح في منطقة الجزاء، لقد رأي الفرصة وفجوة صغيرة، وذهب سريعاً وركض في المساحة بين لاعبين".

وتابع: "كنا نعرف لأنه ليس علينا ترك مساحات ليوفنتوس، وكنا مستعدين لهذا، حاولنا إيجاد مساحات في دفاع يوفنتوس، اعتقد أننا قدمنا أداء جيد، نحن فريق لديه مستقبل كبير، ونعمل على تقديم أقصى ما لدينا في دوري الأبطال".

وواصل: "عملنا بقوة وأثبتنا اليوم أن وجودنا هنا ليس مجرد ضربة حظ، يوفنتوس بالطبع فريق قوي في ملعبه، الجميع يعرف هذا، وسيكون لقاء الإياب صعبًا".

وسيلتقي الفريقان مجددًا في يوفنتوس ستيديوم، حيث يكفي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أكبر من 1-1 لتأهل الفريق الهولندي.